Polícia prende membros de facção que tentavam resgatar 30 presos em Cruzeiro

Uma operação das Polícias Militar , Civil e Penal impediu a fuga e o resgate de presos de uma facção do Complexo penitenciário Manoel em Cruzeiro do Sul na madrugada deste domingo, 14.

A Polícia prendeu dois homens que estavam em 2 carros perto do presídio aguardando lideranças da facção que fugiriam. A ação era liderada por um conselheiro do grupo conhecido por Bebezão , que estava com as armas para serem distribuídas para os presos em fuga.

Os 30 presos do Bloco 7 fizerem buracos na parede ligando 3 celas e se preparavam para fugir, mas foram surpreendidos com a chegada dos policiais penais, que impediram a saída do grupo.

Bebezão havia conseguido fugir de um cerco policial da PM na última sexta-feira. Além de várias armas, o grupo tinha material para jogar na estrada e furar pneus.