Polícia Militar prende homicida que ateava fogo em casas e ameaçava moradores

Uma ação da Polícia Militar resultou na prisão do foragido Manoel Sobrinho de Souza, de 26 anos, na noite deste sábado (13) num ramal localizado no município de Bujari.

De acordo com informações do 1°Tenente Elzimar, a guarnição estava fazendo um patrulhamento de rotina na região, quando recebeu uma denúncia anônima que um homem estava ameaçando os moradores do ramal. A guarnição policial se deslocou até a região, fizeram uma busca pelo criminoso que foi encontrado. Quando os policiais fizeram uma consulta no sistema, descobriram que Manoel estava com um mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio qualificado.

Segundo o Tenente, Manoel é criminoso perigoso e frio, uma vez que já ateou fogo em maquinários e veículos no município, além de ter queimado várias casas, entre elas a de sua ex-companheira.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão e o criminoso de alta periculosidade que estava causado terror aos moradores do Bujari foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos.

Manoel será conduzido ao Presídio Francisco d’Oliveira Conde.