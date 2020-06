Olheiro de facção é preso com arma enquanto fazia guarda de território contra rivais

Policiais Militares do Tático do 2° Batalhão prenderam na noite deste sábado (13), Carlos Henrique Lima da Rocha, de 18 anos, pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. A prisão aconteceu na rua Anderson Alves, no Bairro Recanto dos Buritis, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

A Polícia estava fazendo um patrulhamento de rotina na região quando avistou na rua o jovem que apresentou atitude suspeita. Foi feito uma abordagem e em posse de Carlos foi encontrado um revólver calibre 38 com 6 munições intactas. Ao ser perguntando o porquê que ele estava usando a arma de fogo, Henrique respondeu ser membro de uma facção e que fazia a guarda na área contra a facção rival.

Carlos, que já possui passagem pela justiça pelo crime de receptação, foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os procedimentos cabíveis.