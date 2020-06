Ministro da Saúde chega ao Acre para participar de inauguração de Hospital de Campanha

O governador Gladson Cameli (Progressistas) esteve neste domingo, 14, no aeroporto de Rio Branco acompanhando o desembarque do ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello. O deputado federal Alan Rick (Democratas) também acompanhou a chegada.

O ministro veio ao Acre para participar da cerimônia de entrega do hospital de campanha de Rio Branco destinado a atender pacientes com Covid-19. A unidade conta com 100 novos leitos de enfermaria.

Segundo informações repassadas ao ac24horas, Pazuello saiu do aeroporto em um comboio acompanhado por agentes da Polícia Militar e Federal.

O ministro também irá participar, da solenidade de troca da bandeira no Calçadão da Gameleira, no 2º Distrito de Rio Branco, em alusão ao aniversário de 58 anos de elevação do Acre a Estado.

Além disso, também será entregue a segunda fase das instalações do Instituto de Traumatologia e Ortopedia no Acre, o Into-AC. Ambas as unidades são destinadas ao tratamento de pessoas com Covid-19.