Evangélicos levam a palavra de Deus aos enfermos e profissionais que estão no PS

Fiéis da Igreja Batista do Bosque (IBB) se reuniram na noite deste sábado, 13, para levar a palavra de Deus, oração e louvor aos enfermos e os profissionais de saúde que estão atuando na linha de combate ao Covid-19. Os grupos se dividiram pela calçada e na frente do Pronto Socorro (HUERB) mantendo entre eles o distanciamento.

A ação foi compartilhada no Facebook da Igreja Batista do Bosque (IBB). “Hoje abraçamos o Pronto Socorro de Rio Branco, oramos, profetizamos e declaramos a cura sobre todas as vidas que estão em leitos e profissionais de saúde”, escreveu IBB no Facebook.

Muitos ajoelhados e outros em pé, pediam a Deus, a recuperação dos pacientes que se encontram com a doença que vitimou até agora 256 acreanos. O louvor e as palavras de fé foram transmitidas através de um carro de som na frente do prédio da unidade, na avenida Getúlio Vargas, no Bosque.

