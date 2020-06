“Esqueci a política para cuidar das pessoas”, diz Gladson Cameli

O governador Gladson Cameli (Progressistas) fez um novo pronunciamento neste domingo, 14, para comemorar as 5.043 altas médicas da Covid-19 registradas no Acre. Por meio de um vídeo, o chefe do Palácio Rio Branco destacou: “desde o começo da pandemia no estado, esqueci a política para cuidar das pessoas”. Para ele, os curados representam milhares de famílias que puderam ter o alívio de ter pessoas queridas retornando com saúde para o dia-a-dia.

Cameli se orgulha das ações que tomou como governador durante o início da epidemia local. “Decretei o isolamento social antes do pico da transmissão da doença. Reforçamos o atendimento abrindo vagas no hospital de urgência de Rio Branco, no Into e em Cruzeiro do Sul e colocamos a UPA do Segundo Distrito exclusivamente para esse atendimento”, afirma.

Nesse período, o estado reforçou o quadro de médicos e enfermeiros ofertando gratificação maior aos profissionais da linha de frente do combate ao vírus. “Aumentamos a desinfecção de ruas e avenidas e trouxemos mais respiradores testes rápidos, Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e medicamentos para aumentar os atendimentos”.

Cameli ressalta que as obras dos hospitais de campanha na capital e no Juruá já estão finalizando. “A estrutura que estamos fazendo no Acre não será desmontada ao final da pandemia. Ficará para atendimento da nossa população. Isso é respeito pelo dinheiro público”.

Ele relembrou que com a baixa da economia causada com a suspensão de algumas atividades, o governo concentrou os olha nas famílias mais carentes. “proibimos o corte de água, isentamos o ICMS da conta de energia e distribuímos milhares de cesta básicas”.

Gladson afirma que a pandemia não vai acabar do nada e pediu mais uma vez que os acreanos façam sua parte para evitar contaminações, evitando aglomerações, usando máscaras, desinfectando roupas, calçados e objetos cada vez que voltar da rua.

“O governo do Estado já tem um plano para retomar a economia de todas as cidades assim que o vírus passar, mas, para que isso aconteça, precisamos nos concentrar agora em vencer a doença. Tem sido uma luta muito difícil, é justo comemorar as cinco mil vidas salvas”, encerrou o governador.