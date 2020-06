Aplicativo transforma principais políticos do Acre em mulheres

Um ano após ter viralizado na internet ao envelhecer o rosto dos usuários, agora o aplicativo FaceApp está novamente entre os assuntos mais comentados da web por mostrar sua aparência caso fossem de outro gênero. Famosos e anônimos entraram na brincadeira durante o final de semana, inundando as redes sociais de fotos.

A brincadeira também pegou os políticos acreanos de surpresa. Nem o governador Gladson Cameli escapou da brincadeira. Neste domingo, 14, a versão feminina de Cameli caiu na graça dos internautas. Além do governador, as transformações do chefe da Casa Civil Ribamar Trindade, o secretário de Saúde, Alysson Bestene e deputados estaduais, federais, senadores, empresários e lideres religiosos circularam na internet.

O App permite que você escolha uma foto e automaticamente lhe transforma em sua melhor versão do sexo oposto.

Veja abaixo e garanta umas boas gargalhadas: