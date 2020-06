Acre evolui e volta ao segundo lugar no Ranking de Transparência da Covid-19 no país

O Acre evoluiu consideravelmente no Índice de Transparência da Covid-19 e chegou nesta última quinta-feira (11) a egunda colocação no ranking dos Estados. O ranqueamento vale até dia 17.

Em 3 de abril ocupava um humilhante 3º lugar e o Governo do Estado foi duramente criticado por não dar transparência aos atos e gastos na contenção da pandemia do novo coronavírus.

O Governo do Acre criou um hotsite para divulgar as informações, dados e leis, e modernizou o boletim diário, fornecendo as informações em duas etapas todos os dias.

Em 14 de maio, já com 88 pontos de uma escala que vai até 100 pts, o Acre passou para a 5ª posição no ranking superando Estados como o Rio de Janeiro e Santa Catarina.

O Estado avançou e chegou ao nível “alto” do ranking com 98 pontos. Essa posição foi alcançada pela 1ª vez em 28 de maio mas o Acre caiu para o 4º lugar em 4 de junho.

O Estado de Goiás com 100 pontos, lidera. Outros tem a mesma pontuação.

O ranking é uma iniciativa da Open Knowledge Brasil (OKBR) para avaliar a qualidade dos dados e informações relativos à pandemia do novo coronavírus que têm sido publicados pela União e pelos estados brasileiros em seus portais oficiais.

“Para superarmos este momento tão desafiador para gestores públicos e população, acreditamos que nenhuma ferramenta é mais poderosa que a colaboração, e a informação é parte fundamental desse processo”, diz Open Knowledge.