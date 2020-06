Mais de 20 mil contribuintes ainda não declararam IR no Acre

Cerca de 23.119 contribuintes do Acre ainda não entregaram a declaração do Imposto de Renda 2020. Restam pouco mais de duas semanas para o prazo final e a Receita Federal recebeu até essa sexta-feira, 12, 55.881 prestações de contas com o fisco em todo o estado, o que representa pouco mais de 70% da expectativa de entrega, que é de 79 mil declarações.

O último dia para a declaração do IR é o próximo 30 de junho. A Receita estendeu prazo de entrega. O vencimento das cotas também foi prorrogado. A primeira cota vence no dia 30 de junho, enquanto as demais vencem no último dia útil dos meses subsequentes.

O contribuinte que não fizer a declaração deve ser multado em R$ 165,74. O valor máximo será correspondente a 20% do imposto devido. Deve declarar o IR neste ano quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2019. O valor é o mesmo da declaração do IR do ano passado.