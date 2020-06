JV acredita em criação de novo movimento político com Marcus para “trazer esperança de volta”

O ex-prefeito de Rio Branco Marcus Alexandre, do Partido dos Trabalhadores (PT) celebrou aniversário neste sábado, 13, e foi homenageado pelo colega político Jorge Viana, ex-senador do Acre. Por meio das redes sociais, Viana parabenizou a passagem de mais um ano e lamentou a morte da mãe de Alexandre. Jorge aproveitou para tratar de política: “como eu gostaria que você tivesse concluído o teu mandato na prefeitura ou nos governado no Estado, mas infelizmente a realidade é outra”.

Jorge Viana voltou a comentar que o Acre e a política em geral vive “tempos difíceis”. “Os problemas se multiplicaram e o sofrimento de muitos também, mas vamos em frente, amigo”, escreveu para o aliado na política. Ele diz que Marcus já ajudou muito para melhoras o Acre, mas que ainda tem esperança no futuro e no que ainda estar por vir.

“Acredito que precisamos criar um movimento novo, que traga a esperança de volta. O trabalho que você nos ajudou a realizar é nossa melhor referência. Acredito que ainda terás muitas missões pela frente”, disse a Alexandre. Para ilustrar a homenagem, Jorge publicou uma fotografia ao lado de Marcus numa visita a Feijó.