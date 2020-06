Barracas da Cohab do Bosque aderem ao delivery para vender comidas típicas de arraial

O arraial da Cohab do Bosque, um dos mais tradicionais de Rio Branco, realizaria neste ano de 2020 a sua 21ª festa. O Dia de Santo Antônio comemorado neste 13 de junho é um dos pontos altos das festas juninas. Antes da pandemia, os arraiais já estariam ocorrendo por toda a cidade neste período. No entanto, com o advento da pandemia do novo coronavírus, uma das festas mais amadas pelos acreanos e brasileiros no geral teve de ser cancelada. Por isso, algumas barracas do arraial da Cohab do Bosque resolveram aderir ao sistema delivery para continuar vendendo em meio à crise da Covid-19.

Antes mesmo da celebração do “santo casamenteiro”, as comidas típicas de festa junina já estavam sendo vendidas de forma online. São doces e salgados que fazem a alegria do público durante as festas sendo comercializados de longe, para manter a norma de distanciamento social e evitar a propagação do vírus.

Bolo de macaxeira, quibe, galinha picante, bobó de camarão e muito mais é vendido com iniciativa da Barraca da Inês, gerida por mãe e filha. Conforme entrevista concedida ao jornal do Acre, pela Rede Amazônica, a iniciativa partiu da empresária Cláudia de Castro e sua mãe. Elas comandam uma doceria uniram as vendas dos doces com as comidas típicas de festa junina.

Dona Inês já trabalha com comidas típicas de arraial há 21 anos. Segundo elas, as comidas juninas no delivery serão mantidas até o início do mês de julho.

“O público tem aderido bastante. Tenho ficado surpresa porque as pessoas têm procurado realmente. Estou muito feliz porque as pessoas estão com saudade da comida de arraial”, disse Cláudia.

A organização do arraial da Cohab do Bosque não descarta uma festa junina fora de época caso a situação de epidemia seja normalizada. Mas tudo vai depender da situação do número de infectados na cidade.