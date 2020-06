Avião da FAB tem problema no freio ao tentar pousar e sai da pista no Aeroporto de PVH

Uma aeronave modelo C-98 Caravan da Força Aérea Brasileira (FAB) sofreu um incidente ao tentar pousar na Ala 6 em Porto Velho, no Aeroporto Internacional Governador Jorge Teixeira. O caso ocorreu na última quinta-feira (11). Não tinha passageiros no avião e ninguém se feriu.

A FAB ainda não se manifestou oficialmente sobre o caso, mas uma fonte da Rede Amazônica confirmou o incidente.

A aeronave retornava de uma missão na região do Forte Príncipe da Beira, em Costa Marques (RO), para a capital.

Porém, logo que pousou no aeroporto, no momento de estacionar, o avião perdeu o freio e caiu no canteiro do Aeroporto de Porto Velho.

O acidente resultou apenas em danos materiais, como problemas no motor, parte inferior da fuselagem e na hélice, além do trem de pouso.