Aparelho de raio-x do hospital de Xapuri é recuperado depois de mais de um ano inoperante

A Secretaria de Estado de Saúde devolveu na tarde da última sexta-feira (12) o velho aparelho de radiografia do hospital Epaminondas Jácome (HEJ), de Xapuri, que estava quebrado desde o mês de maio do ano passado. O equipamento foi completamente restaurado e já está atendendo novamente a demanda dos pacientes do município.

Durante o longo período em que o aparelho de raio-x esteve fora de funcionamento, as necessidades do hospital de Xapuri foram supridas por um equipamento portátil cedido pelo hospital de Brasiléia. No entanto, apesar de útil, o aparelho não atendia a todas as necessidades da unidade hospitalar, uma vez que a qualidade das imagens produzidas por ele é limitada.

Apesar de ser o mesmo aparelho, e não uma nova aquisição, como chegou a ser divulgado em um site local, o equipamento passou por uma restauração completa, segundo informações obtidas pelo ac24horas, tendo sido substituídos todos os principais componentes, inclusive uma peça fundamental chamada ampola, que é um tubo de vácuo que converte a energia elétrica injetada no aparelho transformando-a em raios-x.

A notícia da recuperação e do retorno do funcionamento do aparelho foi recebida com satisfação tanto por funcionários do hospital, principalmente os da área de radiologia, quanto pela população e imprensa local, que há muito tempo cobravam do governo do estado a solução para este problema que causava intensas dificuldades para os pacientes da área ortopédica.

O gerente-geral do hospital Epaminondas Jácome, o enfermeiro Josimar dos Santos, afirmou que a reativação do aparelho de raio-x foi uma grande conquista para a equipe da unidade e para os pacientes. Ele adiantou que outras medidas importantes para melhorar as condições de atendimento ao público de Xapuri estão sendo tomadas pela Secretaria Estadual de Saúde.

“Estive na Sesacre recentemente, onde o secretário Alysson Bestene nos informou que está providenciando para breve um respirador portátil para o nosso hospital, além de testes rápidos para o atendimento a pacientes de covid-19. A secretaria também está trabalhando para conseguir uma ambulância exclusiva para o transporte desses pacientes aqui no município”, explicou.

Durante a pandemia, o hospital Epaminondas Jácome está trabalhando de maneira integrada com a unidade de referência para a covid-19 em Xapuri, a Unidade Básica de Saúde Félix Bestene Neto. Nos fins de semana e feriados, os atendimentos de casos suspeitos do novo coronavírus são feitos na unidade hospitalar enquanto a unidade de referência fica fechada.