Acre ultrapassa os 9,5 mil casos confirmados e já registra 256 mortes por Covid-19

Em um boletim parcial, a Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) registrou neste sábado, 13, mais 239 pessoas infectadas pelo novo coronavírus. Desse modo, o número de casos positivos subiu de 9.295 para 9.534.

Ocorreu ainda a morte de mais 2 pessoas por Covid-19. O número de óbitos pela doença subiu de 254 para 256.

Dos dois novos registros de óbitos, um é do sexo masculino e outro do sexo feminino. Os casos são de Rio Branco e Feijó, cujas idades são 77 e 80 anos. Mais informações no boletim completo, a partir das 16 horas.