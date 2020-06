“Tinha um coração grande, solidário”, diz prefeita em nota de pesar sobre a morte de Sid Farney

A prefeitura de Rio Branco, onde Sid Farney já tinha sido presidente da Fundação de Cultura Garibaldi Brasil, e que atualmente era um diretor de políticas culturais, divulgou uma nota de pesar lamentando o falecimento.

Na nota, a prefeita Socorro Neri destaca a facilidade de diálogo que Sid tinha com os representantes do movimento cultural e sua luta contra a doença, além de reiterar o pedido para que as pessoas fiquem em casa.

Leia a nota de pesar da prefeitura de Rio Branco:

NOTA DE PESAR

A cultura de Rio Branco perdeu um querido nome da gestão municipal nesta quinta-feira, 11: Sid Farney, que atuava como diretor de Políticas Culturais na Fundação Municipal de Cultura, Esporte e Lazer Garibaldi Brasil.

Administrador, Sid começou na FGB como diretor financeiro, e em 2016, assumiu como presidente da instituição. No cargo, fortaleceu segmentos de cultura por meio de diálogos abertos com os representantes dos grupos, que tinham grande respeito a toda ajuda que ele deu a todos.

Flamenguista de coração, era apaixonado por futebol, além de amar caminhar todos os dias no Parque Tucumã.

“Tinha um coração grande, solidário”, é a palavra da maioria dos amigos que se despedem dele. Sid partiu depois de muita luta contra a Covid-19, doença ocasionada pelo novo Coronavírus, que infelizmente já levou muitos outros entes queridos de famílias da nossa cidade. Por isso, ressaltamos nesta nota nosso pedido para que quem puder, permaneça em casa.

Neste momento de muita dor, a Prefeitura de Rio Branco presta suas condolências à sua esposa Patrícia, e aos filhos Gabriel, Érica e João Paulo.

Socorro Neri

Prefeita de Rio Branco