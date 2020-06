Rondônia passa dos 10 mil casos de coronavírus e número de mortos chega a quase 300

O número de casos confirmados do novo coronavírus passou dos 10 mil nesta quinta-feira (11), segundo boletim da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau).

Nesta quinta-feira foram registrados 697 novos casos da doença, chegando a 10.547 pessoas infectadas no estado.

Já o número de óbitos por Covid-19 teve o seu maior recorde para um único dia: 26. Segundo a Sesau, Rondônia tem 293 mortes decorrentes da doença.

Dos 26 novos óbitos por Covid-19 em Rondônia, 19 foram em Porto Velho, sendo um bebê, seis mulheres (28, 36, 39, 47, 73 e 75 anos), 12 homens (33, 36, 37, 48, 59, 61, 65, 67, 68, 69 e dois de 74 anos de idade); um homem de 52 anos de Vilhena; um homem de 71 anos de Ariquemes, uma mulher de 28 anos de Presidente Médici, um homem de 47 anos de Ouro Preto do Oeste, um homem de 56 anos de Machadinho do Oeste, uma mulher de 84 anos de São Miguel do Guaporé e um homem de 64 anos de Candeias do Jamari.

Ainda segundo boletim da Sesau, 3.573 pacientes já se recuperaram da Covid-19. Há 237 pacientes internados na rede estadual de saúde, 87 na rede privada e 11 na rede municipal. Ao todo, 35.825 testes de coronavírus já foram feitos em Rondônia.

Os 293 óbitos estão distribuídos nos seguintes municípios:

Porto Velho – 212

Guajará-Mirim – 29

Ariquemes – 8

Ji-Paraná – 6

Nova Mamoré – 4

Candeias do Jamari – 5

São Miguel do Guaporé – 4

Alto Paraíso – 2

Buritis – 2

Cerejeiras – 2

Espigão do Oeste – 2

Rolim de Moura – 2

Alto Alegre dos Parecis – 1

Alvorada do Oeste – 1

Cacoal – 2

Campo Novo – 1

Cujubim – 1

Machadinho D’ Oeste – 1

Mirante da Serra – 1

Ouro Preto do Oeste – 2

Pimenta Bueno – 1

Presidente Médici – 1

São Francisco do Guaporé – 1

Vilhena – 2

Veja as cinco cidades com mais casos confirmados de Covid-19:

Porto Velho – 6.566

Ariquemes – 669

São Miguel do Guaporé – 545

Guajará-Mirim – 556

Candeias do Jamari – 314