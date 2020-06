Programa de incentivo cultural do Sesc encerra inscrições nesta sexta-feira (12)

O Sesc Cultura ConVIDA!, projeto de incentivo à produção artística nacional, recebeu mais de 14 mil propostas de participação. Dada a grande procura, o Sesc reabriu as inscrições até às 16 horas desta sexta-feira, 12 de junho.

Em função da prorrogação, o anúncio de todas as propostas selecionadas foi transferido para 29 de junho de 2020.

Assim, artistas do Acre e de todo o país podem inscrever seus trabalhos por meio do site www.sesc.com.br/convida. Serão contemplados até 470 projetos de música, artes cênicas, artes visuais, audiovisual, biblioteca/literatura e patrimônio cultural, com investimento previsto de R$ 587.500,00.

Com foco em trabalhos não divulgados nos grandes meios de comunicação, o projeto inclui ainda oficinas, debates e podcasts com profissionais que integrem o sistema produtivo da cultura.

Cada proponente poderá realizar apenas uma inscrição e as propostas apresentadas deverão respeitar as medidas de isolamento social que estejam em vigor no momento da sua execução. As comissões de cada segmento são compostas por profissionais de Cultura do Sesc que atuam no planejamento e desenvolvimento da programação cultural da instituição.