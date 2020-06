No Acre, PRF realiza campanha no Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil

A data 12 de junho também celebra o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. Por isso, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Acre desenvolve, assim como em todo o território nacional, a campanha que incentiva o combate a esse tipo de exploração. Por aqui, as ações começaram nessa quinta-feira, 11, ao longo da BR-364, na cidade de Sena Madureira, distante cerca de 130 Km da capital acreana.

Os agentes distribuem material informativo, fornecido pelo Ministério Público do Trabalho (MPT), e tiram dúvidas dos viajantes e trabalhadores. Estão entre as metas da campanha prevenir e combater a exploração de crianças e adolescentes em condições de vulnerabilidade, conscientizar a sociedade em prol da defesa da dignidade dos jovens e informar os canais para denúncia.

A disseminação da Campanha começou em forma de comando educativo, na BR-364, e visitas a postos de combustíveis, lanchonetes, oficinas mecânicas e borracharias, às margens da rodovia federal. De maneira lúdica, os panfletos explicam as características da exploração dos jovens, citam quais órgãos podem ser acionados e os números para realizar as denúncias, como o telefone 191 (PRF) e Disk 100; em ambos, a ligação é feita de forma gratuita e não há necessidade de se identificar.

Durante os próximos dias, diversas ações serão ainda realizadas pela PRF em parceria com os órgãos integrantes do Fórum Estadual de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao Trabalhador Adolescente. São componentes do Fórum, além da PRF, MPT, Conselhos Tutelares e Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), dentre outros.

Fonte: PRF/Acre