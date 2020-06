Mesmo em franca decadência, o Índice de isolamento social do Acre segue entre os melhores do país neste momento crítico da pandemia da Covid-19.

No começo do feriadão, quinta-feira (11), 46,71% estavam em casa, segundo o monitoramento realizado pela plataforma In Loco.

Essa marca mantém o Acre no Top 5 do isolamento social do País desta vez na 4ª posição entre os Estados. A melhor taxa foi alcançada pelo vizinho Estado de Rondônia, lugar onde há muito resistência da população em manter fechadas as atividades não essenciais. Ali, 50,35% dos habitantes estão em casa.

Seguem: Rio Grande do Norte (48,20%) e Rio Grande do Sul (48,023%).

O pior isolamento social ainda é o do Tocantins, que há tempos disputa com Goiás as últimas colocações. No entanto, Maranhão caiu muito e aparece com o 2º pior IIS.