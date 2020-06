Gonzaga visita obra do Hospital de Campanha do Juruá que vai ser inaugurado segunda-feira

O deputado estadual Luiz Gonzaga (PSDB) visitou na manhã desta sexta-feira, 12, a obra do Hospital de Campanha que o governo constrói em Cruzeiro do Sul.

A unidade de saúde, que será inaugurada na próxima segunda-feira, 15, com a presença do Ministro da Saúde Eduardo Pazuello, vai ter mais de 1500 metros quadrados. São 60 leitos de enfermaria, 20 leitos semi intensivos, 10 leitos de UTI, sala de emergência, triagem, recepção, 4 postos de enfermagem, 4 isolamentos, 3 copas, 03 salas de repouso, vestiário, banheiros. pontos de oxigênio, gases medicinais e vácuo em cada leito, sistema de refrigeração e exaustão e renovação de ar

O parlamentar se disse impressionado com a qualidade da obra. “Fiquei muito feliz com o que vi aqui. É um hospital que está sendo construído com tecnologia de ponta. São paredes com placas antibactericida e uma estrutura moderna. O que é ainda mais importante é que essa estrutura, depois da pandemia, vai ser incorporada ao Hospital Regional do Juruá e vai continuar beneficiando a população”, afirma Gonzaga.

Além da unidade de Cruzeiro do Sul, o governo acreano inaugura também na segunda-feira, o Hospital de Campanha em Rio Branco.