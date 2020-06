Enem: participantes vão poder escolher entre três datas para aplicação da prova

Enquete será realizada entre 20 e 30 de junho

Estudantes que vão fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 vão poder votar em uma das três opções dadas pelo Ministério da Educação (MEC) para a nova data de aplicação das provas do exame. A votação ficará aberta entre 20 e 30 de junho.

Para votar, cada candidato deve acessar a página do participante com CPF e senha utilizada no portal único do governo federal, o gov.br. Lá, será possível escolher uma das datas disponíveis.

“A iniciativa é importante para dar oportunidade aos interessados de sugerirem o melhor período para a realização das provas e garantir transparência”, afirma o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pelo Enem.

O Enem 2020 na modalidade tradicional, com provas impressas, estava previsto para os dias 1º e 8 de novembro e, o Digital, para 22 e 29 do mesmo mês. A mudança ocorreu em razão do impacto da pandemia do novo coronavírus.

Confira, a seguir, as opções das novas datas do Enem 2020 para as modalidades digital e impressa:

Enem impresso

Primeira opção: 6 e 13 de dezembro de 2020

Segunda opção: 10 e 17 de janeiro de 2021

Terceira opção: 2 e 9 de maio de 2021

Enem Digital

Primeira opção: 10 e 17 de janeiro de 2021

Segunda opção: 24 e 31 de janeiro de 2021

Terceira opção: 16 e 23 de maio de 2021



*Com informações do Inep.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil