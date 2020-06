Conselho Tutelar realiza live nesta sexta para discutir o trabalho infantil no Acre

O dia 12 de junho é conhecido como o Dia dos Namorados. Não é à toa que em “tempos normais”, a data é a terceira mais importante para a economia do país, só perdendo para o Natal e o Dias das Mães.

Mas o dia é também de um assunto extremamente importante. Dia 12 de junho é celebrado o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil.

Em tempos de pandemia, o Segundo Conselho Tutelar de Rio Branco promove um encontro virtual para discutir o assunto com o tema “Os Avanços e Desafios Contra o Trabalho Infantil”.

Os convidados do encontro são Lucinaira de Carvalho , Conselheira Tutelar e Presidente da Associação de Conselheiros e Ex-conselheiros Tutelares do Acre; Luiz André Oliveira, Presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente (CEDCA); Silvia Letícia Oliveira – Gerente do departamento de proteção social especial; Anderson Reichow, que é Procurador do MPT /coordenador regional da coordinfância (Coordenadoria de combate à exploração do trabalho da criança e adolescente) e fechando os convidados participa também da discussão o Promotor de Justiça Francisco José Maia.

O trabalho infantil, mesmo proibido no Brasil, atinge cerca 2,4 milhões de meninos e meninas entre 5 e 17 anos, segundo a última Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) do IBGE em 2016. De acordo com dados do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH), em 2019, das mais de 159 mil denúncias de violações a direitos humanos recebidas pelo Disque 100, cerca de 86,8 mil tinham como vítimas crianças e adolescentes, desse total, 4.245 eram de trabalho infantil.

O encontro para discutir a problemática no Acre acontece nesta sexta-feira, às 16 horas, na página do Segundo Conselho Tutelar de Rio Branco no Facebook. (https://www.facebook.com/segundoctrbacre).