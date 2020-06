Confira quanto cada cidade do Acre recebeu da primeira parcela do auxílio da União

O Acre recebeu nesta semana a primeira parcela do auxílio emergencial do governo federal para o combate ao novo coronavírus, no valor de R$ 112 milhões. Ao todo, o governo federal disponibilizou o valor de R$ 112.741.576,54. Desse total, R$ 63.152.375,12 foram reservados às áreas da Saúde e Assistência Social e R$ 49.589.201,42 destinados para aplicação em ações diversas ao enfrentamento à Covid-19 e para mitigação de seus efeitos na economia local.

O valor será transferido em quatro parcelas aos estados e municípios para compensar as perdas de arrecadação de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e Imposto Sobre Serviços (ISS) e amenizar os efeitos negativos da crise do novo coronavírus.

Municípios

A secretária de Estado da Fazendo, Wanessa Brandão explica que os municípios do Acre também recebem o auxílio do governo federal. A primeira parcela da ajuda, no valor de R$ 36 milhões, será encaminhada diretamente para as cidades, que devem investir em ações para o enfrentamento da pandemia e na reposição econômica. Somente Rio Branco recebeu R$ 16 milhões. Já a segunda maior cidade do Acre, Cruzeiro do Sul, recebeu R$ 3,6 milhões.

O Tesouro Nacional informou que a segunda, terceira e quarta parcelas devem ser repassadas nos dias 13 de julho, 12 de agosto e 11 de setembro, respectivamente.

Confira o detalhamento: