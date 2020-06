Colunista fará festa de aniversário virtual com arrecadação de sacolões para projeto social

O colunista social do ac24horas, Alex Thomas, que atualiza todas as semanas a Hora do Veneno, vai comemorar mais um aniversário no próximo dia 15 de junho. Desta vez, devido ao momento de pandemia do novo coronavírus, ele decidiu celebrar de uma forma diferente e solidária.

A festa de aniversário será virtual, transmitida em seu perfil no Instagram @Byalexthomas. “Meu maior presente será dividir em tempo real a tela da live com os internautas e receber uma mensagem”. Quem estiver assistindo a live poderá entrar na transmissão com direito a 1 minuto de participação.

“Eles vão poder contar algo inusitado, um “veneno” ou apenas desejar meus parabéns”, explica Thomas. Segundo ele, quem puder também doar uma cesta básica para ajudar o projeto Olhar Solidário, de Rio Branco, poderá fazer a doação.

A festa virtual será no próximo dia 15 a partir das 21 horas. “A iniciativa surgiu quando me vi não podendo reunir o grupo de amigos para as comemorações. Justamente para não incentivar encontros ou aglomerações já que estamos vivendo esse caos”, conta.

O internauta não é obrigado a doar a cesta básica, mas caso ela queira presentar o aniversariante, o presente será um sacolão para o projeto social.