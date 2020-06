Acre chega a 9.295 infectados por Covid-19 nesta sexta-feira

O boletim desta sexta-feira, 12, divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre),contabiliza mais 204 pessoas contaminadas com a Covid-19 no Acre. Os números totais agora de infectados chegam a 9.295.

Como tem acontecido diariamente, também cresceu o número de mortes. Foram acrescidas nesta sexta mais de 9 mortes pela doença, o que faz com que o Acre chegue a 254 óbitos.

Das 9 novas mortes, 7 são do sexo masculino e 2 do sexo feminino. Os casos são de Rio Branco e Cruzeiro do Sul, com idades entre 41 e 90 anos.