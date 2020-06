Quantidade de EPIs repassada ao Acre só é maior que a de Roraima

Apesar das queixas dos profissionais de saúde e da incidência proporcionalmente elevada da Covid-19, o governo federal repassou 472 mil equipamentos de proteção individual (EPIs) ao Estado do Acre.

Esse quantitativo é o segundo menor do país, ganhando apenas do número de EPIs repassado ao Estado de Roraima, que recebeu até agora 262 mil unidades.

A compra de EPIs é de responsabilidade dos estados e municípios. No entanto, devido à escassez mundial desses materiais, neste cenário de emergência em saúde pública, o Ministério da Saúde utilizou o seu poder de compra para fazer as aquisições em apoio aos gestores locais do Sistema Único de Saúde (SUS). E, assim, fortalecer a rede pública de saúde no enfrentamento à doença em todos os estados do país.

A maioria dos EPIs enviada ao Acre é de máscara de três camadas: já chegaram 252,7 mil delas ao Estado. Em seguida, o item mais enviado é a luva: 109,7 mil unidades.

De outro lado, apenas 273 óculos de proteção chegaram aos profissionais que estão na linha de frente do combate ao novo coronavírus.

O Governo Federal está otimista com a possibilidade de os Estados e municípios passarem eles mesmo a comprar seus EPIs. Com a gradativa normalização dos mercados, a expectativa é que os gestores locais consigam novamente abastecer seus estoques com recursos que já são repassados pelo Governo do Brasil, além de recursos próprios.

Os EPIs são usados por profissionais de saúde que prestam assistência ao paciente com COVID-19, como médicos, enfermeiros e técnicos em enfermagem, além da equipe de suporte que, eventualmente, precisar entrar no quarto, enfermaria ou área de isolamento. São de uso individual e se destinam a proteger os profissionais de possíveis riscos de contágio.

As informações são do Ministério da Saúde e foram atualizadas na última terça-feira, 9 de junho.