Pressionado pelo MP, Gladson aguarda parecer da PGE para decidir se reabre comércio

O governador Gladson Cameli deverá se pronunciar na sexta-feira, 11, se irá acatar ou não a recomendação conjunta expedida pelo Ministério Público Federal e Ministério Público do Acre para que seja prorrogada, mais uma vez, a validade de todas as restrições adotadas em âmbito estadual referentes ao controle da pandemia de covid-19. Como o decreto de restrições tem validade até o dia 15, o governo deverá editar novo decreto que deverá ser publicado no Diário Oficial do Estado na segunda-feira, 16.

Mesmo com o Estado caminhando para os 8 mil casos de coronavírus confirmados e 237 mortes, existem alas no governo defensoras que o decreto seja flexibilizado para que o comércio volte a funcionar gradativamente seguindo as normas da vigilância sanitária e Organização Mundial de Saúde (OMS).

Nesta semana o governador já havia sinalizado que poderia liberar o comércio a partir do momento em que os dois hospitais de campanha que estão sendo finalizados em Rio Branco e Cruzeiro do Sul estivessem prontos. A expectativa é que as unidades estejam aptas ao funcionamento na semana que vem.

O ac24horas apurou que o governo aguarda uma parecer da Procuradoria-Geral do Estado para tomar uma decisão. Uma reunião do Comitê de combate ao covid-19 deverá ser realizada na sexta-feira, 12, onde os membros irão expor seus pontos de vista. Os membros do MP e MPF compõem esse grupo.