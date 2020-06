Porto Walter é único município sem novos casos de Covid-19 há mais de 15 dias

O município de Porto Walter tem quase 12 mil habitantes e é uma das cidades com maior dificuldade de acesso no Acre. A cidade está há cerca de 16 dias sem registrar novos casos de Covid-19, se configurando como o único município que se manteve nos primeiros casos de coronavírus e conseguiu frear a proliferação do vírus entre os moradores. Jordão, que até poucos dias não tinha nenhum contaminado, nesta quinta-feira, 11, já marca sete pessoas infectadas, conforme último boletim da secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre).

Os únicos dois casos que foram confirmados em Porto Walter foram de pai e filho – um bebê recém-nascido. A suspeita é de que ambos tenham sido infectados enquanto estavam na Maternidade em Cruzeiro do Sul. A família foi a Cruzeiro do Sul para a mulher pudesse ganhar o bebê na maternidade.

Após passaram cinco dias na maternidade de Cruzeiro do Sul, ficaram em isolamento no município de Porto Walter, acompanhados pela secretaria de saúde. Somente a mãe apresentou resultado negativo para a doença.

A prefeitura de Porto Walter garante que realizou várias ações para evitar a proliferação do vírus na cidade, como a proibição de entrada de pessoas de outras cidades e até viagens aéreas e fluviais. Também ficou proibida a entrada de pessoas que não fossem da área da saúde nas aldeias. O município estipulou uma multa de mais de R$ 2 mil para quem descumprir o decreto.