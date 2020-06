Por conta da pandemia, Corpus Christi será celebrado ao vivo pela TV no Acre

A incidência da pandemia do novo coronavírus também mudou a forma de celebração de Corpus Christi este ano. No Acre, o evento será transmitido ao vivo pela TV Diocese. Essa foi uma medida em consenso com o decreto de distanciamento social imposto pelo governo para combater a proliferação do vírus. A Missa que ocorre na manhã desta quinta-feira, 11, também foi transmitida pelo facebook da Diocese de Rio Branco.

Já a procissão, que costuma reunir milhares de fiéis pelas ruas da capital acreana, foi cancelada este ano por conta da pandemia. Mesmo distante fisicamente, a Igreja convida o público para assistir a transmissão da celebração de Corpus Christi.

A celebração do ‘Corpo de Cristo’, foi criada em honra ao sacramento da Eucaristia, e é um momento voltado para aumentar a fé, e de consagração do corpo e sangue de Jesus. Ocorre sempre em uma quinta-feira, e é celebrada logo após o domingo da Santíssima Trindade, que ocorre oito semanas depois da Páscoa. Conta ainda com os tapetes de Corpus Christi, confeccionados pelas paróquias com os mais diversos materiais e formam um caminho para a passagem do padre com o Santíssimo Sacramento.