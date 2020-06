Polícia Militar detém suspeito circulando com escopeta pelas ruas de Tarauacá

Homens do 7° Batalhão de Polícia Militar prenderam um homem na noite desta quarta-feira (10), com uma escopeta calibre 22 em via pública da cidade de Tarauacá.

O homem, que trafegava em uma motocicleta, foi abordado no bairro Senador Pompeu. Caracterizada a fundada suspeita, recebeu voz de parada dos militares. Durante a revista pessoal, foi apreendida a arma de fogo.

O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil para providências judiciárias.