Morre dona Irene Moreto, 73, mãe do Beto do Café Contrin

Sem a presença de amigos e em uma cerimônia rápida, o empresário Adalberto Moreto, o Beto do Café Contrin, se despediu do corpo de sua mãe, IRENE ORTIZ MORETO. Ela tinha 73 anos, vítima da covid-19.

Dona Irene morava com o empresário desde a morte do marido, em 2013. Ela também sofria de Alzheimer. O enterro foi no cemitério Morada da Paz, às 9 horas da manhã desta quinta feira, 11.

Dona Irene deixa órfãos três filhos: Beto, Rose e Rosana Moreto. Ela tinha 9 netos e 3 bisnetos.