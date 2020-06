Mara Rocha fica indignada com “ouvidos moucos” do governo ao clamor da saúde

A deputada Mara Rocha externou nesta quinta-feira (11) toda sua indignação com o que considera “ouvidos moucos” de parte do governo do estado em relação às condições de trabalho dos profissionais da saúde. Mara exige mais equipamentos de proteção individual (EPIs) para esses trabalhadores.

“Tenho ouvido todos os dias o desabafo de centenas de profissionais da Saúde do Estado do Acre, sobre a falta das mínimas condições para trabalhar na linha de frente no combate ao Covid-19. Me pergunto se esse desabafo chega mudo aos ouvidos do governo do estado e dos responsáveis pela saúde”, disse a parlamentar do PSDB.

Segundo ela, no combate à doença tão letal, relatam a tristeza, o abandono e o descaso com a vida de quem coloca diariamente a saúde individual e a de seus familiares em risco para socorrer os vitimados do coronavírus.

“Os profissionais da saúde denunciam que não têm EPI’S como luva, mascaras, aventais e outros para trabalhar com segurança, não tem testes rápidos e nem medicamentos. Além desses itens, está faltando principalmente o respeito a esses profissionais, que estão impotentes vendo seus colegas de trabalho morrendo”, relata a deputada, ao mesmo tempo em que questiona: “O que está sendo feito com os recursos enviados pelo Governo Federal?”.