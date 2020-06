Mãe do médico Thor Dantas informa que ele foi transferido de UTI para apartamento

Após ser transferido para a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), no Hospital Oswaldo Cruz, em São Paulo, com 50% do pulmão comprometido em decorrência da Covid-19, no último domingo (7), o médico infectologista Thor Dantas já apresenta melhoras significativas.

A informação foi repassada pela mãe do médico, Concita Maia, ao jornalista Altino Machado nesta quinta-feira (11).

“Thor segue melhorando devagarinho. Foi transferido da UTI para apartamento. Segue enfrentando os desafios dessa doença feroz e traiçoeira. Peço que continuemos nessa linda corrente de preces pela cura do meu filho. Estamos confiantes! Minha imensa gratidão maternal a todas as pessoas pelas orações e vibrações de amor e saúde. Que Deus abençoe a todos!”, afirmou Concita.