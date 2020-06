Ipea diz que apenas Acre e onze estados possuem estratégia para saída da pandemia

O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) emitiu nesta quarta-feira (10) Nota Técnica informando o Acre e outros onze Estados possuem estratégias de saída da pandemia apesar de não terem implementado políticas mais rigorosas nas regiões de maior avanço da Covid-19.

A nota técnica do instituto é assinada pelo pesquisador Rodrigo Fracalossi de Moraes, que analisou as medidas de distanciamento social no período de 25 de maio a 7 de junho. O estudo mostra que, além do Acre, Amazonas, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina e São Paulo possuem uma estratégia de saída da quarentena.

A NT do Ipea demonstra que se mantém no país uma política descentralizada de distanciamento social, havendo variação significativa no grau de rigor destas medidas entre os diferentes estados e municípios.

“Tal variação é indicada também pela existência de estratégias de saída da quarentena em doze estados e ausência destas nos demais. Estas características tornam provável a ocorrência de políticas de distanciamento instáveis, em que períodos de relaxamento e de aumento do rigor das medidas de distanciamento social se alternarão. Estes serão decorrentes dos níveis de gravidade da epidemia, de pressões de associações de classe e da emulação por vários governos do comportamento de outros governos”, conclui a Nota Técnica.