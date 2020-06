Herculano é escolhido para combater à Covid-19 em Sena

O ex-secretário de saúde de Sena Madureira, Daniel Herculano, reconhecido pelo trabalho desenvolvido enquanto gerenciou a saúde do município, foi escolhido pelo governo do Acre para coordenador os trabalhos de combate à Covid-19 na região.

Herculano, além de secretário municipal em Sena, era o presidente do Conselho dos Secretários Municipais de Saúde do Acre (Cosems-AC) e só deixou a gestão do prefeito Mazinho Serafim por decisão própria. Tanto que foi foi surpreendido com um homenagem a feita pelo prefeito, durante cerimônia de entrega da Unidade Básica de Saúde que vai atender os bairros Bom Sucesso e Florentino.

A nomeação para o cargo na saúde saiu na edição desta quarta-feira, 10, do Diário Oficial. “Eu tenho certeza que cumpri minha missão na secretaria municipal de saúde. A população conhece como pegamos e como entregamos a saúde de Sena Madureira. Tenho profundo respeito e agradeço pela oportunidade ao prefeito Mazinho. Agora será uma honra ajudar o governo”, afirma Herculano.