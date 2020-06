Educação do Acre cancela Jogos Escolares 2020 devido à pandemia da Covid-19

A etapa estadual dos Jogos Escolares em todas as modalidades deste ano foi cancelada nessa quarta-feira, 10, pela secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SEE) do Acre. Foi o próprio Comitê Olímpico Brasileiro (COB) que fez a orientação pelo adiamento do evento.

A medida se deu em decorrência da pandemia da Covid-19. A secretaria diz que o departamento demorou a se manifestar a respeito do cancelamento porque acreditava-se que a situação pudesse ser controlada a tempo de realizar a competição.

Ao mesmo tempo em que confirma o cancelamento, os técnicos e professores do departamento vêm se empenhando para que sejam realizados os jogos escolares virtuais.