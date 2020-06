Com 345 novos casos, número de contaminados por Covid-19 no Acre passa de 9 mil

A Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) informou no início da tarde desta quinta-feira, 11, que o Acre ultrapassou a marca de 9 mil pessoas infectadas com a Covid-19.

O número foi alcançado graças aos 345 novos casos da doença registrados nas últimas 24 horas. O total agora de exames positivos é de 9.091.

Cresceu também o número de mortes. Nesta quinta se contabilizam mais 8 óbitos, sendo 5 do sexo masculino e 3 do sexo feminino, todos de Rio Branco, com idades entre 45 e 86 anos.

Com isso, o número de vítimas fatais chega a 245 no Acre.