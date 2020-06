Casal tem casa invadida, é sequestrado e homem é morto ao tentar fugir dos bandidos

Edson Oliveira Gonçalves, de 39 anos, foi morto com oito tiros após ter a casa invadida e ser sequestrado com sua esposa no início da tarde desta quinta-feira (11). O crime aconteceu no polo Geraldo Fleming, na região do Calafate, em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia repassadas a reportagem do ac24horas, Edson estava em casa com sua esposa, no bairro Vila Acre, quando homens não identificados invadiram a residência do casal e, em posse de armas de fogo, os renderam, colocaram dentro de um veículo e seguiram com destino ao polo Geraldo Fleming.

No trajeto, a mulher abriu a porta do veículo, se jogou e conseguiu fugir dos criminosos correndo para dentro de uma área de mata. Já Edson, não teve a mesma sorte da mulher, ao tentar fugir, os bandidos o pegaram e efetuaram 8 tiros que o atingiram na cabeça, nas costas e no peito. Após a ação, os criminosos fugiram do local.

Populares acionaram a ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas quando os paramédicos chegaram ao local, Edson já se encontrava morto.

A área foi isolada por policiais militares para os trabalhos do perito em criminalística, em seguida, colheram as características do veículo e fizeram patrulhamento na região em busca de prender os autores do crime, mas ninguém foi encontrado.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.

O caso será investigado pelos Agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP).

A polícia não soube informar a motivação do crime.