Atualização de dados tira plataforma do ar por três dias na Justiça do Acre

A plataforma de peticionamento do Tribunal de Justiça do Acre, o e-SAJ, ficará indisponível nos dias 19 a 21 de junho para atualização.

Nesse período, o peticionamento deve ocorrer por meio de e-mail dirigido à vara plantonista, em formato PDF e assinado digitalmente. A indisponibilidade será iniciada às 22h de sexta-feira, 19, até 23h59 de domingo, 21.

O órgão, que passará a migrar para a nova versão do SAJ5 Tokio, acessada por mais de 340 mil usuários em cinco tribunais de Justiça, pretende aperfeiçoar o serviço voltado ao peticionamento eletrônico concedendo melhoria contínua dos serviços prestados pelo Judiciário.

A nova versão do SAJ5 Tokio traz melhorias de layout com interface mais moderna e com inovação na funcionalidade de comunicação direta com o usuário, através do Intercom.

Os fluxos e as automações, segundo a Softplan, não serão alterados, é apenas uma atualização estética que oferece mais conforto e agilidade para a rotina do usuário.

As atualizações desta versão trazem componentes fundamentais para a arquitetura de micro serviços da sexta geração de tecnologia do SAJ (SAJ 6). Esta versão será aplicada para todos os usuários primeiro e segundo grau.

O corregedor-geral da Justiça, desembargador Júnior Alberto, inclusive, assinou ato sobre a paralisação do SAJ para migração da nova versão, nesta segunda-feira, 8 de junho, para ciência aos gabinetes de desembargadores e de todos os juízes de Direito do Poder Judiciário do Estado do Acre, além de oficiar o Ministério Público do Estado do Acre, Defensoria Pública, a Procuradoria-Geral do Estado do Acre e a Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Acre.