Assaltante rende passageiros, motorista e faz arrastão em ônibus que faz a linha da Sobral

Os ataques aos ônibus de transporte coletivo voltaram assustar os passageiros e motoristas na capital. Na noite desta quinta-feira (11), um homem armado com um revólver realizou um arrastão ao coletivo que faz a linha do bairro Sobral, em Rio Branco.

Segundo o motorista, o bandido entrou no ônibus em uma parada na rua Minas Gerais, no bairro Dom Giocondo, como se fosse um passageiro e, em posse de um revólver, anunciou o assalto. No ônibus haviam dois passageiros que tiveram seus pertences roubados, não satisfeito, o criminoso colocou a arma na cabeça do motorista e subtraiu R$ 40 do caixa. Após a ação, o assaltante mandou que o motorista parasse próximo ao bairro Papoco e fugiu correndo.

A Polícia Militar foi acionada, colheu a característica do autor do crime e fez ronda na região, mas o bandido não foi preso.

O motorista e as vítimas seguiram com o ônibus até a Delegacia de Flagrantes (Defla) onde registraram o boletim de ocorrência. O caso será investigado pela Polícia Civil.