Zen quer comissão especial de deputados contra pandemia no Acre

Após avaliar os dados da Covid-19 no Acre, o deputado Daniel Zen (PT) voltou a pedir a criação de uma comissão especial da Assembleia Legislativa para ajudar as autoridades sanitárias no enfrentamento à pandemia.

“Quando me dedico a fazer a tabulação dos dados é para poder observar o comportamento para tomada de decisão da Aleac e do poder público”, disse o parlamentar do PT.

Visitar unidades para averiguar condições e atendimento; verificar dados e interpretá-los, e monitorar a execução orçamentária e financeira dos recursos para a pandemia seriam os três objetivos dessa comissão.

“Também precisamos pensar na recondução da normalidade no pós-pandemia”, diz.