Pronto-Socorro de Rio Branco tem queda de energia e geradores reservas não funcionam

Passava das 13h30 quando o prédio do pronto-socorro de Rio Branco sofreu um apagão elétrico nesta quarta-feira (10). Até às 14 horas, o problema ainda estava tentando ser contornado por uma equipe de técnicos da secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre). A informação foi confirmada ao ac24horas pela direção da unidade.

O pronto-socorro possui mais de um gerador de energia para casos de urgência, como o que aconteceu nesta quarta, mas não funcionaram. “Nós temos geradores, mas algum problema elétrico impediu eles de entrarem. A equipe está neste momento corrigindo o problema”, explicou o gestor da unidade, Areski Peniche.

O diretor garantiu que nenhum paciente com necessidades de máquinas ligadas à energia elétrica sofre algum tipo de prejuízo quanto à assistência. “Nossos equipamentos dispõem de baterias justamente para situações imprevistas, como esta”, salienta.

O pronto-socorro é uma das unidades referência no atendimento de pacientes internados em estado grave com Covid-19. Recentemente, a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) localizada no Segundo Distrito da capital acreana também sofreu um apagão, bem como o Instituto de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into). Até o fechamento desta notícia, a energia ainda não havia voltado à normalidade no PS.