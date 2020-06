Polícia Militar cumpre 15 mandados de prisão em vários municípios do Acre

Em ações iniciadas na madrugada desta quarta-feira, 10, a Polícia Militar cumpriu 15 mandados de prisão em várias cidades acreanas: 6 em Cruzeiro do Sul, 1 em Mâncio Lima, 3 em Feijó, 3 em Tarauacá e 2 em Sena Madureira. As prisões ainda estão sendo feitas nas regiões do Baixo e Alto Acre.

O Comandante Geral da Polícia Militar, coronel Ulysses Araújo, que coordenou a ação do Juruá, cita que foram presas pessoas que cometeram crimes graves, como tráfico de drogas, organizações criminosas, além de detentos que estavam foragidos do sistema penitenciário.

“Mesmo empenhada nas ações de combate a Covid-19, continuamos combatendo os criminosos que insistem em cometer delitos contra os cidadãos de bem. A PM está atuando fortemente em todas as regiões do Estado”, afirma o comandante.

Desde domingo, com a intensificação das ações policiais de Sena Madureira até Cruzeiro do Sul, foram apreendidos quase 18 quilos de maconha e presas 10 pessoas na BR-364.