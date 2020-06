PL propõe multa milionária para servidor que desviar dinheiro do combate à pandemia

O deputado Chico Viga (Podemos) apresentou nesta quarta-feira (10) durante sessão virtual da Assembleia Legislativa do Acre projeto de lei que aplica penalidade aos agentes públicos que cometam crime de corrupção e improbidade administrativa na aplicação dos recursos para atendimento às pandemias e calamidades públicas no Estado do Acre.

A penalidade é condenar o agente infrator ao pagamento de multa no valor de dez vezes maior que o previsto na Lei de Improbidade Administrativa. Viga quer blindar ainda mais os recursos envolvidos no enfrentamento ao novo coronavírus no Acre.