Pazuello vem ao Acre inaugurar hospitais de campanha em Rio Branco e Cruzeiro do Sul

Os hospitais de campanha de Rio Branco e Cruzeiro do Sul, no Juruá, serão inaugurados pelo governador Gladson Cameli e o ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, na próxima segunda-feira, dia 15. No período da manhã, Cameli e Pazuello vão inaugurar a unidade de Rio Branco, já a tarde será a vez do hospital de Cruzeiro.

A informação foi confirmada pelo próprio governador, que chegou no final da tarde desta quarta-feira, 10, a Cruzeiro do Sul. Lá, ele faz nova vistoria à obra da unidade hospitalar, que está em fase de acabamento. Cameli deverá permanecer na cidade até o final de semana, quando serão instalados os equipamentos do hospital.

O hospital de campanha do Juruá vai contar com 90 leitos exclusivos para Covid-19, sendo 60 enfermarias, 10 Unidades de Terapia Intensiva e 20 semi-intensivos. A nova estrutura fica anexa ao Hospital do Juruá.

O governador destaca que as estruturas não serão descartadas no período pós-pandemia. “Depois que a Covid-19 passar as duas estruturas serão incorporadas à rede de saúde para atender a população”.

As inaugurações serão realizadas no dia em que o Acre vai comemorar 58 anos de elevação da categoria de território à Estado.