Médicos do Huerb dobram plantões e renunciam folga para atender casos de coronavírus

O sindicato dos Médicos do Acre (Sindmed-AC) averiguou durante visita ao Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb) nessa terça-feira, 9, que os médicos chegam a trabalhar em turnos dobrados, ultrapassando o horário de encerramento dos plantões para evitar que os setores fiquem com uma quantidade inferior à necessária. O assunto deve ser tratado em uma reunião com a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) na próxima quinta-feira (11).

Os profissionais afirmam à diretoria do sindicato que estão atuando de forma ininterrupta, sem dias de folga. “Mesmo com a realização de plantões dobrados, não existem mais leitos, e pacientes da observação estão sendo colocados em macas no corredor, próximo ao Serviço de Emergência Clínica (SEC), onde estão internados pacientes suspeitos e casos confirmados com coronavírus (Covid-19)”, diz o Sindmed.

“Desde a primeira reunião que fizemos com a Sesacre, no início da pandemia, pedimos a mudança deste fluxo que é um campo aberto de contaminação. Na reunião de sábado, reforçamos de forma veemente este pedido. Foi prometido mudança do fluxo do atendimento dos suspeitos de Covid-19 no Huerb, mas nada foi feito até agora. O Ministério Público está ciente da demanda, pois esteve na reunião”, reclamou a primeira-secretária do Sindmed-AC, Jacqueline Fecury.

Os médicos também reclamaram da falta de disponibilidade de testagem para profissionais, buscando realizar a checagem das condições de saúde do trabalhador para evitar que haja a propagação do vírus para outros pacientes.

Com informações do Sindmed-AC