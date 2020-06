Mais de 500 profissionais da saúde do Acre já foram contaminados pela Covid-19

Números levantados pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) mostram a triste ironia da pandemia da Covid-19 que também adoece quem luta para combatê-la.

De acordo com o levantamento, profissionais de saúde em praticamente todos os municípios já foram contaminados pela doença. O número é grande e impacta, inclusive, na dificuldade da secretaria em fechar escalas nas unidades de saúde por conta do número de profissionais afastados.

O número de profissionais que testaram positivo para Covid-19 chega a 577 trabalhadores. Desse número, 48 são médicos que atuam na linha de frente no combate à doença. Já o número de enfermeiros também é grande. Até agora, já foram 80 profissionais da enfermagem contaminados. No entanto, a categoria de servidores que tem disparado o maior número de profissionais afastados são os técnicos e auxiliares de enfermagem com 166 trabalhadores contaminados desde o início da pandemia.

O município que mais tem profissionais contaminados por conta da Covid-19 é Rio Branco. São 344 servidores, onde se destacam 38 médicos, 49 enfermeiros e 90 técnicos de enfermagem. O número da capital acreana representa 59,62% do total de todo o estado. Na sequência, vem Cruzeiro do Sul com 73 profissionais contaminados.

Um dado interessante do levantamento é que praticamente todos os municípios já têm profissionais que se contaminaram com a Covid-19 e foram obrigados a se afastar do trabalho. Destaque negativo das cidades menores é Acrelândia onde o número de servidores da saúde doentes chega a 49 profissionais.

De acordo com o levantamento, do total de 577 profissionais em saúde que adoeceram até hoje, 187 já estão curados.

O único município que não tem a confirmação de um profissional em saúde contaminado é Porto Walter.

Oficialmente, a Sesacre confirma a morte de 3 profissionais da saúde por causa da Covid-19.