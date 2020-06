Lives de Bruno e Marrone, Marília, entre outros, entrega 3 mil cestas básicas no Acre

O Acre conseguiu montar 3 mil cestas básicas nessa semana com alimentos adquiridos com recursos doados pelo Sistema Fecomércio de Goiás e que serão distribuídas pelo Mesa Brasil do Sesc nos municípios acreanos. Os recursos doados são resultado das transmissões de shows ao vivo realizados pelo projeto do Mesa Brasil Sesc no YouTube, de cantores nacionais renomados como Bruno e Marrone, Marília Mendonça, Chitãozinho e Xororó, Zé Neto e Cristiano, entre outros.

Os colaboradores do Sesc Acre estiveram reunidos no último sábado, 6, para a montagem das cestas básicas. “Quantas pessoas estão desempregadas? Poderia ser eu precisando, pois são tempos difíceis e o Sesc chegou para ajudar o próximo e a minha sensação é de satisfação em poder ajudar, chegar lá e entregar uma dessas cestas sorrindo e com certeza receber outro sorriso” disse Jackson de Amorim, designer gráfico da instituição.

Os beneficiados serão famílias em situação de vulnerabilidade social afetadas diretamente pela crise econômica gerada pela pandemia do coronavírus nos municípios do interior do Acre. O vice-presidente do Sistema Fecomércio-Sesc/AC, Marcos Lameira, se disse grato ao Sistema Fecomércio de Goiás. “Estamos conseguindo levar alimento, levar um pouco de alento para as pessoas que precisam, pois temos muitos no nosso Estado sem ter o que comer nesse momento tão difícil de pandemia”.

A assistente social do Mesa Brasil do Sesc no Acre, Monikele Azevedo, explicou que o programa está mapeando famílias que perderam seus sustento e que estão com suas fontes de renda comprometida. Essas famílias podem entrar em contato como Mesa Brasil pelo WhatsApp (68) 3223-8530.

Com informações da Fecomércio-Ac