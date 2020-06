Inscritos no Enem 2020 têm até essa quarta (10) para pagar o GRU Cobrança

Mobilização na internet visa pagar inscrição de candidatos em situação de vulnerabilidade socioeconômica

Hoje (10) é o último dia para os inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 pagarem a taxa de inscrição no valor de R$ 85. O prazo terminaria no dia 28 de maio, mas foi prorrogado na semana passada pelo Ministério da Educação (MEC) visto que 300 mil candidatos ainda precisavam fazer o pagamento do boleto para confirmar a inscrição.

O Guia de Recolhimento da União (GRU Cobrança) é gerado na Página do Participante e pode ser pago em qualquer banco, casa lotérica ou agência dos Correios. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela avaliação, alerta para a necessidade de os inscritos observarem o horário e as regras dos correspondentes bancários que recebem os pagamentos.

Segundo o Inep, o Enem 2020 recebeu 6,1 milhões de inscrições, das quais 5,7 milhões já estão confirmadas.

Voluntários se unem para pagar boletos do Enem

Um grupo de cerca de 20 mil voluntários se uniram para pagar a inscrição de candidatos em vulnerabilidade socioeconômica que, por algum motivo, não conseguiram a isenção no Enem 2020.

“O único critério é a confiança mútua. Se você se identifica como uma pessoa negra e não conseguiu pagar sua inscrição do Enem, basta entrar em contato com a gente e o pagamento será feito de acordo com a quantidade de voluntários que forem chegando”, explica o advogado Luan Alencar, um dos organizadores do movimento “Pretos no Enem”.

O envio dos boletos a uma madrinha ou padrinho é feito após os organizadores atestarem a veracidade do boleto. “Não há transferência de dinheiro, taxa ou qualquer movimentação financeira. O que existe é a emissão do boleto de inscrição do Enem que checamos a autenticidade”, reforça Luan. Para participar da ação, basta apenas entrar em contato com o movimento, clicando aqui.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil