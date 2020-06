Governo do Acre vai pagar metade do 13° dos servidores a partir do dia 15 de julho

Os mais de 40 mil servidores públicos, aposentados e pensionistas do Estado do Acre receberão a partir do dia 15 de julho 50% do décimo terceiro salário. A confirmação ao ac24horas foi dada na tarde desta quarta-feira, 10, pelo governador Gladson Cameli e a secretária de fazenda, Wanessa Brandão.

De acordo com a fazenda estadual, serão mais de R$ 130 milhões que circularão na economia local a partir da segunda quinzena de julho, fora os mais de R$ 260 milhões que deverão ser depositados nas contas do servidores no final do mês de julho.

Um calendário com um cronograma definido deverá ser divulgado nos próximos dias revelando quais grupos receberão o salário extra a partir do dia 15 e dos próximos dias em diante.